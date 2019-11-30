Неполитические Сводки
- Британская полиция назвала имя террориста, убившего двух человек на мосту в Лондоне
- В Киеве пьяный водитель авто устроил тройное ДТП
- Министр энергетики сообщил о переговорах с РФ по газу и отметил явные "шаги вперед"
- На Русановке в Киеве неизвестные взорвали отделение банка
- В Бразилии вооруженный мужчина взял в заложники посетителей бара
|Министр энергетики сообщил о переговорах с РФ по газу и отметил явные "шаги вперед"
|30.11.2019 10:34
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