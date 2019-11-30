 В Мексике два дельфина искусали и пытались утопить 10-летнюю девочку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Мексике два дельфина искусали и пытались утопить 10-летнюю девочку
30.11.2019 20:02
В мексиканском дельфинарии 10-летнюю девочку пытались утопить два обезумевших дельфина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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