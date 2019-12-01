 В столице Ирака тысячи людей вновь вышли на протесты против правительства: двое погибших - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В столице Ирака тысячи людей вновь вышли на протесты против правительства: двое погибших
01.12.2019 10:09
В Ираки тысячи людей снова протестовали против правительства: двое погибших и 10 пострадавших Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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