Неполитические Сводки
- Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении "Ощадбанка"
- Председатель Госдумы пригрозил Украине "отделением нескольких областей"
- В столице Ирака тысячи людей вновь вышли на протесты против правительства: двое погибших
- Швейцарию и Францию соединят поездом метро
- В Канаде студенты требуют уволить преподавателя, называющего Голодомор ложью
|В столице Ирака тысячи людей вновь вышли на протесты против правительства: двое погибших
|01.12.2019 10:09
|
Поделитесь статьей с друзьями