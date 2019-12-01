 Председатель Госдумы пригрозил Украине "отделением нескольких областей" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Председатель Госдумы пригрозил Украине "отделением нескольких областей"
01.12.2019 10:27
Председатель Госдумы РФ пригрозил Украине "отделением нескольких областей" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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