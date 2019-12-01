 Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении "Ощадбанка" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении "Ощадбанка"
01.12.2019 10:45
Полиция менее чем за сутки задержала подозреваемых в краже и подрыве "Ощадбанка" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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