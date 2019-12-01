 Пес из Ледникового периода: палеонтологи нашли в Якутске щенка, которому 18 тысяч лет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пес из Ледникового периода: палеонтологи нашли в Якутске щенка, которому 18 тысяч лет
01.12.2019 12:54
Ученые в Якутске нашли щенка из Ледникового периода: собаке 18 тысяч лет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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