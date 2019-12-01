 В России мужчина на коне устроил стрельбу из-за женщины, которая ему отказала - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В России мужчина на коне устроил стрельбу из-за женщины, которая ему отказала
01.12.2019 13:51
В России мужчина на коне подъехал к заведению и устроил стрельбу из-за женщины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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