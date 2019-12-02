 В Австралии полиция нашла нашла женщину, которая две недели пробила по пустыне без еды и воды - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Австралии полиция нашла нашла женщину, которая две недели пробила по пустыне без еды и воды
02.12.2019 18:55
В Австралии полиция спасла женщинк, которая две недели бродила по пустыне без еды и воды Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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