 ГБР арестовало полицейского, который требовал взятку в $6 тыс. - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГБР арестовало полицейского, который требовал взятку в $6 тыс.
02.12.2019 20:10
Сотрудники ГДР арестовали полицейского, требовавшего взятку в размере 6 тыс. долларов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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