Неполитические Сводки
- Специалисты рассказали, как отличить обычную головную боль от признака опасной болезни
- Зеленский заявил, что тарифы на тепло могуть снизить почти в два раза
- В США не исключают возможность заключения договора с Китаем
- Зеленский подписал указ СНБО о решениие усиления энергетической безопасности
- Зеленский объяснил, почему так важен диалог с Путиным
|Специалисты рассказали, как отличить обычную головную боль от признака опасной болезни
|02.12.2019 21:42
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