Неполитические Сводки
- СМИ: В Германии задержали экс-нардепа Онищенко
- Пристайко считает, что тема Украины становится "токсичной" в США
- Звезды снова поразили своими шикарными и откровенными нарядами на Fashion Awards
- Названы победители 29-й церемонии награждения независимого кино в Нью-Йорке
- Венгрия попросила РФ помочь защитить права нацменьшинств в Украине
|Сердце не выдержит такой уровень: Николь Кидман рассказала, как пережила смерть своего отца-ученого
|03.12.2019 16:00
|
Поделитесь статьей с друзьями