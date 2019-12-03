Неполитические Сводки
- Американские ученые смогли пересадить сердце мертвого человека и оживить его
- Бразилец увлекся опасным препаратом ради наращивания мышц и показал, в кого превратился
- СНБО по поручению Зеленского разработает шаги по реинтеграции Донбасса
- Брэд Питт признался Энтони Хопкинсу в том, что 20 лет не плакал, но дети научили его чувственности
- Трамп считает, что может поладить с Россией
|СНБО по поручению Зеленского разработает шаги по реинтеграции Донбасса
|03.12.2019 18:27
|
Поделитесь статьей с друзьями