 Американские ученые смогли пересадить сердце мертвого человека и оживить его - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Американские ученые смогли пересадить сердце мертвого человека и оживить его
03.12.2019 19:03
В США врачам удалось пересадить сердце мертвого человека и снова его запустить Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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