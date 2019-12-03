 Рейтинг образования PISA опубликовал результат уровня образования в Украине: Новосад отреагировала - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Рейтинг образования PISA опубликовал результат уровня образования в Украине: Новосад отреагировала
03.12.2019 20:18
Анна Новосад прокомментировала результаты оценки уровня образования в Украине от PISA Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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