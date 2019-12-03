 В Албании 10-летний мальчик из-за землетрясения выпрыгнул из окна пятого этажа и выжил - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Албании 10-летний мальчик из-за землетрясения выпрыгнул из окна пятого этажа и выжил
03.12.2019 20:37
В Албании 10-летний мальчик выпрыгнул из окна из-за землетрясения, однако выжил и теперь живет у премьер-министра Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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