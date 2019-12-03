 В Минфине заявили, что в декабре Украина должна выплатить почти 2 млрд грн внешнего долга - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Минфине заявили, что в декабре Украина должна выплатить почти 2 млрд грн внешнего долга
03.12.2019 20:55
По данным Минфина Украина в декабре должна выплатить почти 2 млрд грн внешнего долга Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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