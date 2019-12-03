 Пристайко настоял в NATO на том, что переговоры в нормандском формате на должны привести к уступкам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пристайко настоял в NATO на том, что переговоры в нормандском формате на должны привести к уступкам
03.12.2019 21:14
Пристайко на конференции NATO заявил, что переговоры в нормандском формате на должны привести к уступкам Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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