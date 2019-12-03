Неполитические Сводки
- Верховная Рада поддержала перезагрузку ГБР
- Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма
- СБУ объявила в розыск выданного РФ Цемаха
- Пристайко настоял в NATO на том, что переговоры в нормандском формате на должны привести к уступкам
- В Минфине заявили, что в декабре Украина должна выплатить почти 2 млрд грн внешнего долга
|Медики назвали фрукт, который приостанавливает старение женского организма
|03.12.2019 21:50
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