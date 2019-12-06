 И пистолет прихватил: во Львове подозреваемый сбежал из отделения полиции с табельным оружием - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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И пистолет прихватил: во Львове подозреваемый сбежал из отделения полиции с табельным оружием
06.12.2019 08:45
Во Львове преступник украл в полиции пистолет и скрылся Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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