 ГСЧС обнаружили под завалами колледжа еще два тела - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ГСЧС обнаружили под завалами колледжа еще два тела
08.12.2019 10:23
Под завалами колледжа в Одессе обнаружили еще два тела Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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