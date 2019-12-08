 Разумков заявил, что от встречи в нормандском формате зависит будущее Украины - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Разумков заявил, что от встречи в нормандском формате зависит будущее Украины
08.12.2019 14:39
Дмитрий Разумков заявил, что от встречи в нормандском формате зависит украинские будущее Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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