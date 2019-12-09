 В России мужчина упал в шахту вентиляции с десятого этажа и чудом выжил - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В России мужчина упал в шахту вентиляции с десятого этажа и чудом выжил
09.12.2019 15:55
Россиянин свалился в шахту вентиляции с десятого этажа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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