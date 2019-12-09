 В Херсоне прямо в квартире повесился 10-летний мальчик из-за отказа мамы купить желаемое - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Херсоне прямо в квартире повесился 10-летний мальчик из-за отказа мамы купить желаемое
09.12.2019 16:33
В Херсоне после отказа мамы купить компьютерную игру повесился 10-летний ребенок Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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