 В WADA разъяснили, кого из российских спортсменов отстранили от соревнований - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В WADA разъяснили, кого из российских спортсменов отстранили от соревнований
09.12.2019 17:30
В WADA сообщили, что от соревнований отстранят как минимум 145 спортсменов из России Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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