Неполитические Сводки
- В Париже началась встреча в нормандском формате
- В России отреагировали на решение WADA об отстранении спортсменов от соревнований
- В Днепре парень упал на припаркованное авто с девятого этажа, встал и ушел
- В WADA разъяснили, кого из российских спортсменов отстранили от соревнований
- В WADA сообщили, кого из российских спортсменов решили отстранить от соревнований
|В WADA разъяснили, кого из российских спортсменов отстранили от соревнований
|09.12.2019 17:30
|
Поделитесь статьей с друзьями