 СБУ разоблачила чиновников Луганской области на краже 10 млн грн при строительстве детдома - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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СБУ разоблачила чиновников Луганской области на краже 10 млн грн при строительстве детдома
09.12.2019 19:39
СБУ поймали чиновников Луганской области на краже 10 млн грн при строительстве детдома Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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