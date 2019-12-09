 Переговоры в нормандском формате были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Переговоры в нормандском формате были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина
09.12.2019 22:06
Встреча в нормадском формате была прервана ради двусторонней встречи Зеленского и Путина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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