Неполитические Сводки
- Зеленский на встрече в нормандском формате будет сидеть напротив Путина
- Шарлиз Терон и Леонорадо Ди Каприо номинированы на "Золотой глобус"
- Министр иностранных дел Польши заявил о необходимости продления санкций против России
- Переговоры в нормандском формате были прерваны ради двусторонней встречи Зеленского и Путина
- Запуск газопровода "Северный поток-2" перенесли
|Министр иностранных дел Польши заявил о необходимости продления санкций против России
|09.12.2019 22:24
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