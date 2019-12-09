 Министр иностранных дел Польши заявил о необходимости продления санкций против России - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Министр иностранных дел Польши заявил о необходимости продления санкций против России
09.12.2019 22:24
Чапутович заявил, что Европейский союз должен продлить свои санкции против России Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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