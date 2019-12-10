Неполитические Сводки
- Стало известно, какой автомобиль выбрали для посещения Елисейского дворца лидеры разных стран
- Хорошо, по-деловому: Путин прокомментировал личную встречу с Зеленским
- У Зеленского назвали успешной встречу в нормандском формате
- Шарлиз Терон и Леонорадо Ди Каприо номинированы на Золотой глобус
- Сотни американских лыжников оделись в костюмы Санта-Клауса
|Стало известно, какой автомобиль выбрали для посещения Елисейского дворца лидеры разных стран
|10.12.2019 00:32
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