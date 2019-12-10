Неполитические Сводки
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- Компания Nissan превратила свое авто в "нарядную елку"
- Во Франции из-за забастовок и встречи в нормандском формате образовалась пробка длиной в 600 км
|Компания Nissan превратила свое авто в "нарядную елку"
|10.12.2019 01:09
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