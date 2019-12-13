 Подлечили пластырем: в России бетонную электроопору отремонтировали, заклеив пластырями - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Подлечили пластырем: в России бетонную электроопору отремонтировали, заклеив пластырями
13.12.2019 14:15
В России бетонную опору починили изолентой и пластырями Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->