 Верка Сердючка представила новую песню впервые за 6 лет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Верка Сердючка представила новую песню впервые за 6 лет
13.12.2019 17:04
После долгого перерыва Верка Сердючка порадовала поклонников новой композицией Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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