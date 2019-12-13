 В Нафтогазе сообщили о предварительной договоренности с РФ по транзиту газа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Нафтогазе сообщили о предварительной договоренности с РФ по транзиту газа
13.12.2019 17:40
Витренко заявил, что на переговорах в Вене удалось договориться с РФ по транзиту газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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