 Разумков заявил, что выплачивать пенсии на оккупированной части Донбасса Украина не будет - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Разумков заявил, что выплачивать пенсии на оккупированной части Донбасса Украина не будет
13.12.2019 19:30
Разумков заявил, что пока некстати говорить о выплатах пенсий на оккупированной части Донбасса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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