Неполитические Сводки
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- В Киеве подросток на папином авто устроил гонки с 15 патрульными машинами
- Во Франции отменили скандальную пенсионную реформу
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|Не изменить, а адаптировать: Пристайко объяснил, что не так с Минскими соглашениями
|16.12.2019 12:40
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