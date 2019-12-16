 Карма настигла: поклонники Ани Лорак говорят о "минутке злорадства" из-за расставания бывшего мужа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Карма настигла: поклонники Ани Лорак говорят о "минутке злорадства" из-за расставания бывшего мужа
16.12.2019 14:13
Фанаты Ани Лорак переживают "минутку злорадства" из-за расставания бывшего мужа певицы Мурата с его любоницей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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