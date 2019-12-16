 Грета Тунберг устроила спор с железнодорожной компанией Германии из-за места в поезде - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Грета Тунберг устроила спор с железнодорожной компанией Германии из-за места в поезде
16.12.2019 16:57
Активистка Тунберг устроила спор с железнодорожной компанией Германии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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