Неполитические Сводки
- Меган Маркл трогательно поблагодарила фанатку за поддержку
- Дело Шеремета: одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием
- Грета Тунберг устроила спор с железнодорожной компанией Германии из-за места в поезде
- Китайские археологи обнаружили "копию" египетского сфинкса
- В Великобритании сотрудникам компании разрешили брать отгулы из-за похмелья
|Дело Шеремета: одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием
|16.12.2019 17:16
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