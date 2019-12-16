Неполитические Сводки
- Карма настигла: поклонники Ани Лорак говорят о "минутке злорадства"
- Наверняка не будет в школе завтра: пассажир заснял утечку топлива на своем самолете во время рейса
- Появились первые визита Зеленскиого и его супруги в Азербайджан
- Врач рассказал о вреде ношения тонких шапок
- Около посольства Болгарии в Черногории прогремел взрыв
|Наверняка не будет в школе завтра: пассажир заснял утечку топлива на своем самолете во время рейса
|16.12.2019 22:01
|
Поделитесь статьей с друзьями