 Наверняка не будет в школе завтра: пассажир заснял утечку топлива на своем самолете во время рейса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Наверняка не будет в школе завтра: пассажир заснял утечку топлива на своем самолете во время рейса
16.12.2019 22:01
Пассажир смог заснять утечку топлива самолета во время рейса Париж-Чикаго Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->