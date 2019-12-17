 Это была безнадежная ситуация: Шарлиз Терон откровенно рассказала об убийстве ее отца матерью - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Это была безнадежная ситуация: Шарлиз Терон откровенно рассказала об убийстве ее отца матерью
17.12.2019 16:17
Шарлиз Терон рассказала о своих чувствах в детстве, когда ее мать убила отца Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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