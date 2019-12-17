 В Великобритании подросток, над которым издевались из-за худобы, вырос красавцем и покорил сеть - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Великобритании подросток, над которым издевались из-за худобы, вырос красавцем и покорил сеть
17.12.2019 21:48
Парень изменился после издевательств одноклассников и покорил сеть Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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