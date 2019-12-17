Неполитические Сводки
- В Великобритании подросток, над которым издевались из-за худобы, вырос красавцем и покорил сеть
- Электромобиль впервые в истории покорил Эверест
- В Кропивницком сотрудница СИЗО получила травмы из-за атаки заключенного
- Лана дель Рей заявила об отношениях с 46-летним полицейским
- В Лос-Аджелесе состоялась мировая премьера последней части "Звездных войн"
|В Великобритании подросток, над которым издевались из-за худобы, вырос красавцем и покорил сеть
|17.12.2019 21:48
|
Поделитесь статьей с друзьями