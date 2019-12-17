 Правоохранители задержали 26 человек из-за столкновений под Радой: 17 полицейских пострадало - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Правоохранители задержали 26 человек из-за столкновений под Радой: 17 полицейских пострадало
17.12.2019 22:25
В митинге под Радой пострадали из-за столкновений 17 полицейских и 26 человек задержали правоохранители Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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