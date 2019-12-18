 Комитет сената США принял законопроект DASKA, который называют пакетом санкций "из ада" для РФ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Комитет сената США принял законопроект DASKA, который называют пакетом санкций "из ада" для РФ
18.12.2019 20:14
Комитет США принял законопроект DASKA, который предусматривает жесткий санкции против РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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