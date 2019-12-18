 Британская 10-летняя девочка превысила уровнем IQ показатели Эйнштейна и Хокинга - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Британская 10-летняя девочка превысила уровнем IQ показатели Эйнштейна и Хокинга
18.12.2019 20:32
Уровень интеллекта 10-летней девочки из Бирмингема превысил показатели Эйнштейна и Хокинга Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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