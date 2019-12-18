 Британцы разработали кривой унитаз, чтобы сотрудники меньше сидели в туалете - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Британцы разработали кривой унитаз, чтобы сотрудники меньше сидели в туалете
18.12.2019 22:07
Британский стартап разработал наклоненный унитаз, чтобы сотрудники не сидели долго в туалете Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->