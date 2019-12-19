 Замначальника полиции в Днепропетровской области вымогал $1500 у девушки за автомобиль - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Замначальника полиции в Днепропетровской области вымогал $1500 у девушки за автомобиль
19.12.2019 10:24
В Днепропетровской области замначальника полиции вымогла у девушки 1500 долларов за изъятый автомобиль Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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