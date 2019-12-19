 Я здесь для того, чтобы ты жила: полицейский в Кропивницком спас женщину от самоубийства - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Я здесь для того, чтобы ты жила: полицейский в Кропивницком спас женщину от самоубийства
19.12.2019 11:19
В Кропивницком полицейский спас женщину от самоубийства, сказав, что он тут для того, чтобы она жила Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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