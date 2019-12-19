Неполитические Сводки
- Британка похудела на 96 кг и изменилась так, что ее не узнала мать
- В Таиланде буддийский монах умер, потому что согрешил с телефоном
- Путин: СШФ могут дать Украине денег, если хотят помочь
- В Бразилии мужчине удалось спасти свою собаку из схватки с 4-метровой анакондой
- В Великобритании кадеты ВВС получили рождественские открытки от Кейт Миддлтон
|В Бразилии мужчине удалось спасти свою собаку из схватки с 4-метровой анакондой
|19.12.2019 13:45
|
Поделитесь статьей с друзьями