 В Бразилии мужчине удалось спасти свою собаку из схватки с 4-метровой анакондой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Бразилии мужчине удалось спасти свою собаку из схватки с 4-метровой анакондой
19.12.2019 13:45
В Бразилии мужчина в течении 20 минут боролся с четырехметровой анакондой, чтобы спасти свою собаку Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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