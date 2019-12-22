Неполитические Сводки
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|Унизил пророка: в Пакистане учителя приговорили к смерти за кощунство
|22.12.2019 08:42
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