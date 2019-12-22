 Унизил пророка: в Пакистане учителя приговорили к смерти за кощунство - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Унизил пророка: в Пакистане учителя приговорили к смерти за кощунство
22.12.2019 08:42
В Пакистане учителя приговорили к смерти за пренебрежительные высказывания о пророке Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->