 Женщина спустя пожертвовала почку мужчине, с которым 40 лет назад ходила на выпускной - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Женщина спустя пожертвовала почку мужчине, с которым 40 лет назад ходила на выпускной
22.12.2019 09:38
Король и королева выпускного: женщина пожертвовала почку мужчине, с которым когда-то ходила на выпускной Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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