Неполитические Сводки
- Британские принцы собрались вместе, чтобы приготовить пудинги
- Конопля при эпилепсии: в Великобритании разрешили лекарства на основе каннабиса
- Украинцев предупредили о сильных порывах ветра
- Женщина спустя пожертвовала почку мужчине, с которым 40 лет назад ходила на выпускной
- В Гватемале автобус столкнулся с грузовиком: 19 человек погибли, около 30 - ранены
|Конопля при эпилепсии: в Великобритании разрешили лекарства на основе каннабиса
|22.12.2019 10:50
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